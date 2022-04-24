Сколько очков нужно набрать «Зениту», чтобы стать чемпионом? Расклады на последние туры РПЛ

После поражения «Динамо» от ЦСКА (0:1) в 26-м туре чемпионата России бело-голубые остались на втором месте с 52 очками. «Зенит», лидирующий в РПЛ, имеет на три больше и матч в запасе — в понедельник он встретится в гостях с «Краснодаром».

Оставшийся календарь двух команд таков:

Зенит: Краснодар (г), Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).

Динамо: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

Напомним, что в случае равенства очков у двух клубов ключевой критерий — результаты очных встреч. Тут преимущество у «Зенита»: питерцы победили дома 4:1, а на выезде сделали ничью 1:1. Поэтому в случае, если, например, «Динамо» одержит четыре победы в оставшихся четырех матчах, а «Зенит» — три в пяти, то титул все равно достанется сине-бело-голубым. Так что формально, чтобы обеспечить его, питерцам нужно еще 9 очков.

Неудача во встрече с ЦСКА практически лишила «Динамо» шансов на чемпионство. Теперь бело-голубым, как уже отмечено выше, даже при стопроцентном результате будет недостаточно двух осечек «Зенита» — нужно как минимум три (с учетом ничьих). При этом совсем не очевидно, что календарь у москвичей лучше — «Крылья Советов» и «Сочи» сейчас ничуть не хуже и даже лучше «Спартака» с «Краснодаром». А уж в играх с «Химками» и «Нижним Новгородом» «Зенит» обязан брать шесть очков. В таком случае ему будет достаточно для чемпионства еще одной победы — или потери очков «Динамо».