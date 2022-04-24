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24 апреля, 23:15

Сколько очков нужно набрать «Зениту», чтобы стать чемпионом? Расклады на последние туры РПЛ

Поражение ЦСКА практически лишило «Динамо» шансов на чемпионство
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Сергей Семак дает установку игрокам «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

После поражения «Динамо» от ЦСКА (0:1) в 26-м туре чемпионата России бело-голубые остались на втором месте с 52 очками. «Зенит», лидирующий в РПЛ, имеет на три больше и матч в запасе — в понедельник он встретится в гостях с «Краснодаром».

Оставшийся календарь двух команд таков:
Зенит: Краснодар (г), Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).
Динамо: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

Напомним, что в случае равенства очков у двух клубов ключевой критерий — результаты очных встреч. Тут преимущество у «Зенита»: питерцы победили дома 4:1, а на выезде сделали ничью 1:1. Поэтому в случае, если, например, «Динамо» одержит четыре победы в оставшихся четырех матчах, а «Зенит» — три в пяти, то титул все равно достанется сине-бело-голубым. Так что формально, чтобы обеспечить его, питерцам нужно еще 9 очков.

Неудача во встрече с ЦСКА практически лишила «Динамо» шансов на чемпионство. Теперь бело-голубым, как уже отмечено выше, даже при стопроцентном результате будет недостаточно двух осечек «Зенита» — нужно как минимум три (с учетом ничьих). При этом совсем не очевидно, что календарь у москвичей лучше — «Крылья Советов» и «Сочи» сейчас ничуть не хуже и даже лучше «Спартака» с «Краснодаром». А уж в играх с «Химками» и «Нижним Новгородом» «Зенит» обязан брать шесть очков. В таком случае ему будет достаточно для чемпионства еще одной победы — или потери очков «Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
РПЛ
ФК Зенит
3
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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