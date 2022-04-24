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24 апреля, 22:58

Бывший тренер сборной России Игнатьев считает, что у «Динамо» не осталось шансов на чемпионство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у «Динамо» не осталось шансов на чемпионство после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Шансов у «Динамо» на первое место нет. При всем моем уважении, нужно быть реалистами. Учитывая подбор игроков у «Зенита», состояние петербургского клуба, их положение в турнирной таблице, шансов у команды Сергея Семака на победу в чемпионате намного больше, чем у остальных.
Это было известно и раньше, но после сегодняшней игры вероятность победы «Динамо» в РПЛ уменьшилась еще сильнее. Главное, что бело-голубые не показывают той искрометной игры и нацеленности на ворота, которую они показывали до зимней паузы. Игра «Динамо» в 2021 году завораживала и предвкушала значительные успехи у клуба, но после сегодняшней игры, думаю, все закончилось», — приводит «Газета.ru» слова Игнатьева.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками в 26 матчах. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на 3 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на один матч меньше.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/24/17626250.shtml

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Локомотив – Н. Новгород
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Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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