Бывший тренер сборной России Игнатьев считает, что у «Динамо» не осталось шансов на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у «Динамо» не осталось шансов на чемпионство после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Шансов у «Динамо» на первое место нет. При всем моем уважении, нужно быть реалистами. Учитывая подбор игроков у «Зенита», состояние петербургского клуба, их положение в турнирной таблице, шансов у команды Сергея Семака на победу в чемпионате намного больше, чем у остальных.

Это было известно и раньше, но после сегодняшней игры вероятность победы «Динамо» в РПЛ уменьшилась еще сильнее. Главное, что бело-голубые не показывают той искрометной игры и нацеленности на ворота, которую они показывали до зимней паузы. Игра «Динамо» в 2021 году завораживала и предвкушала значительные успехи у клуба, но после сегодняшней игры, думаю, все закончилось», — приводит «Газета.ru» слова Игнатьева.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками в 26 матчах. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на 3 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на один матч меньше.