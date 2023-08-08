Силкин прокомментировал признание Семака лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин согласился с решением исполкома РФС признать Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», лучшим тренером России в сезоне-2022/23.

«Конечно согласен, потому что пять лет подряд «Зенит» — чемпионы. Это не просто так. Бывает раз там, кто-то стрельнул, потом команда забарахталась, а тут, я считаю, это объективно, справедливо и заслуженно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, в чем уникальность Семака, как тренера.

«Во-первых, хороший подбор игроков. Заслуга Семака, что он нашел хороших футболистов. Плюс, конечно, «Зенит» сейчас в материальном положении стоит очень серьезно на ногах. Игроки очень серьезно отбираются. Один Малком чего стоит в прошлом году. Вот его сейчас не хватает «Зениту». Команда имеет ряд очень хороших игроков, но что-то у них не ладится пока», — добавил специалист.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.