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Сегодня, 16:37

Силкин прокомментировал признание Семака лучшим тренером России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин согласился с решением исполкома РФС признать Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», лучшим тренером России в сезоне-2022/23.

«Конечно согласен, потому что пять лет подряд «Зенит» — чемпионы. Это не просто так. Бывает раз там, кто-то стрельнул, потом команда забарахталась, а тут, я считаю, это объективно, справедливо и заслуженно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, в чем уникальность Семака, как тренера.

«Во-первых, хороший подбор игроков. Заслуга Семака, что он нашел хороших футболистов. Плюс, конечно, «Зенит» сейчас в материальном положении стоит очень серьезно на ногах. Игроки очень серьезно отбираются. Один Малком чего стоит в прошлом году. Вот его сейчас не хватает «Зениту». Команда имеет ряд очень хороших игроков, но что-то у них не ладится пока», — добавил специалист.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/silkin-obyasnil-pochemu-semaka-nazvali-luchshim-trenerom-rossii
Сергей Семак
Сергей Силкин
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
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 - : -
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ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

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