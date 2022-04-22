Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:12

Силкин оценил работу судей во второй половине сезона РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе судей во второй половине сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ.

— Ваше мнение о судействе во второй половине сезона РПЛ?

— Ну, проблема же есть. Другое дело, что ввели VAR, чтобы судьям помогать, а получается, что судьи перестали сами решения принимать. Ходят, смотрят, по полчаса стоят и не могут определиться. Смеху подобно, — цитирует Силкина «Спорт День за Днем».

— Отстранения судей до конца сезона могут помочь?

— Надо отстранять не до конца сезона, а до конца карьеры. Тогда может и поможет. Так хотя бы бояться будут.

— Мы можем говорить о предвзятости судей?

— Бывают такие игры, когда вольно — невольно закрадываются такие мысли.

— В отношении, каких клубов усмотрели?

— Да я не беру конкурентные клубы. Сами понимаете, когда игра начинается и назначается спорный пенальти в ворота одной из команды или удаление какое-то, которое не настолько серьезное, то закрадывается вопрос о непредвзятости.

— Вызвал очень много вопросов пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо».

— И у меня к судье много вопросов. Потому что такие пенальти назначать... в игре можно по десять таких пенальти назначать, потому что каждая борьба в штрафной площадке и обязательно кто-то кого-то придерживает. Можно тогда после каждой атаки ставить и что тогда будет?

В матче 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1) главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение назначить пенальти в ворота «Краснодара». РФС отстранил Сухого и арбитра ВАР Артем Любимова, работавшего на том матче, от игр РПЛ до конца сезона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sergey-silkin-mnogo-voprosov-k-sude-posle-matcha-dinamo-s-krasnodarom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» выказал дань уважения болельщикам клуба
Жиго спокойно отнесся к поездке на поезде в Ростов-на-Дону
Игнатов: «Как «Спартаку» не оступиться в Ростове? Все будет хорошо!»
Ребров: «Сложновато на поезде? Нет, я компактный»
Селихов рассказал, что полностью восстановился после травмы
Полузащитник «Спартака» Промес продолжает восстановление
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиго спокойно отнесся к поездке на поезде в Ростов-на-Дону

«Спартак» выказал дань уважения болельщикам клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости