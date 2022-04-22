Силкин оценил работу судей во второй половине сезона РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе судей во второй половине сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ.

— Ваше мнение о судействе во второй половине сезона РПЛ?

— Ну, проблема же есть. Другое дело, что ввели VAR, чтобы судьям помогать, а получается, что судьи перестали сами решения принимать. Ходят, смотрят, по полчаса стоят и не могут определиться. Смеху подобно, — цитирует Силкина «Спорт День за Днем».

— Отстранения судей до конца сезона могут помочь?

— Надо отстранять не до конца сезона, а до конца карьеры. Тогда может и поможет. Так хотя бы бояться будут.

— Мы можем говорить о предвзятости судей?

— Бывают такие игры, когда вольно — невольно закрадываются такие мысли.

— В отношении, каких клубов усмотрели?

— Да я не беру конкурентные клубы. Сами понимаете, когда игра начинается и назначается спорный пенальти в ворота одной из команды или удаление какое-то, которое не настолько серьезное, то закрадывается вопрос о непредвзятости.

— Вызвал очень много вопросов пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо».

— И у меня к судье много вопросов. Потому что такие пенальти назначать... в игре можно по десять таких пенальти назначать, потому что каждая борьба в штрафной площадке и обязательно кто-то кого-то придерживает. Можно тогда после каждой атаки ставить и что тогда будет?

В матче 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1) главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение назначить пенальти в ворота «Краснодара». РФС отстранил Сухого и арбитра ВАР Артем Любимова, работавшего на том матче, от игр РПЛ до конца сезона.