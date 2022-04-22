Жиго спокойно отнесся к поездке на поезде в Ростов-на-Дону

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сказал «СЭ», что спокойно отнесся к тому, что команда была вынуждена отправиться на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» на поезде.

— Впервые еду на матч на поезде. Тяжело ли это будет? Нет, думаю, будет хорошо! — сказал Жиго «СЭ».

Напомним, что «Спартак» 22 апреля отправится на матч в Ростове-на-Дону на поезде. Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).