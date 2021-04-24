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«Динамо» — «Химки»: арбитр разрешил Филину заниматься борьбой. Почему не назначен пенальти в пользу динамовцев?

21:45
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки».
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки».
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На 79-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота подмосковной команды. Судья занимал отличную позицию, внимательно следил за единоборством Александра Филина и Николая Комличенко, в котором защитник гостей держал соперника руками, но не квалифицировал его действия как нарушение правил.

Протесты нападающего ни к чему не привели — Кукуляк продолжил игру. Бывает, что находятся аргументы, позволяющие поддержать то или иное решение судьи, попытаться объяснить, почему он так поступил. В данном случае понять ход мыслей рефери и согласиться с его выводом не представляется возможным. (Александр Бобров)

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