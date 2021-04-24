«Динамо» — «Химки»: арбитр разрешил Филину заниматься борьбой. Почему не назначен пенальти в пользу динамовцев?
На 79-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота подмосковной команды. Судья занимал отличную позицию, внимательно следил за единоборством Александра Филина и Николая Комличенко, в котором защитник гостей держал соперника руками, но не квалифицировал его действия как нарушение правил.
Протесты нападающего ни к чему не привели — Кукуляк продолжил игру. Бывает, что находятся аргументы, позволяющие поддержать то или иное решение судьи, попытаться объяснить, почему он так поступил. В данном случае понять ход мыслей рефери и согласиться с его выводом не представляется возможным. (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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