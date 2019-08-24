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Шамиль Газизов: «Если бы Иванов засчитал гол «Зенита» — случился бы скандал»

20:21
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» похвалил главного арбитра матча 7-го тура против «Зенита» (1:0) Сергея Иванова за правильную оценку эпизода с незасчитанным голом в компенсированное время встречи.

На 90+6-й минуте матча «Уфа» — «Зенит» (1:0) ростовский арбитр Иванов сначала засчитал взятие ворот хозяев и показал на центр поля, однако вскоре гол хавбека Магомеда Оздоева он отменил.

— Я посмотрел повтор — и для меня абсолютно все стало ясно, — сказал Газизов. — Иванов красавец, разобрался без всякого ВАР. Это было круто. Арбитр просто молодец, за секунду правильно оценил всю эту историю. Если б засчитал — случился бы скандал. Не показался ли «Зенит» переутомленной командой? Он вообще не переутомленный. Это болельщики не давали нам остановиться. Если полный стадион будет всегда, победы станут частыми.

Уфа — Зенит

Полностью интервью с Газизовым читайте — здесь

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