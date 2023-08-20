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Сегодня, 05:54

Сенников: «Локомотив» умеет терпеть. Через такие матчи, как с «Краснодаром», приходят силы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— «Краснодар» владел инициативой, у него было больше моментов, но «Локомотив» — та команда, которая умеет терпеть, — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру». — Каждый матч сейчас дается тяжело, потому что «железнодорожники» находятся не в лучшей форме. Это показала игра с «Крыльями Советов», когда «Локомотив» также сумел сравнять счет только в концовке матча. Ребята молодцы, что нашли в себе силы не опустить руки, когда ничего не получается, а концовку провели с большим желанием. Они оказывали давление на соперника и какие-то эпизоды были.

Миранчук забил сумасшедший мяч. Но и «быки» сами сбавили обороты под конец встречи. Не умеют они играть девяносто семь минут. Надо отдать должное гостям, что они вытерпели. Сработало исполнительское мастерство, плюс Галактионов очень освежил игру заменами. Он постоянно искал, кто может помочь. Футболисты выходили, чуть-чуть добавляли, и это сработало.

— Любопытная статистика: «Локомотив» не может победить «Краснодар» у него дома с 2016 года. Неудобная команда?

— Да, «быки» дома всегда хорошо играют. А сейчас туда тяжело добираться. Дорога всегда отнимает силы. Это тоже влияет.

— То есть чувствовалось, что Дзюбы не хватает?

— Если говорить о схеме, то да. Галактионов планировал схему с Дзюбой в центре, но он выбыл. А вторая схема работает хуже.

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005287479_sennikov_lokomotiv_umeet_terpet_cherez_takie_matchi_prihodyat_silyi
Дмитрий Сенников
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
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