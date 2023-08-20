Карпин — о причинах разгромного поражения от «Сочи»: «Поле, жарко, логистика — это все отмазки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Сочи» (0:4) в 5-м туре РПЛ и высказался о неудачной игре команды на выезде в этом сезоне.

«В чем причина поражения? В плохой игре. Сказалось ли поле на плохой игре? Это отмазки все.

Вратарская проблема? Сколько мы матчей уже сыграли, скажите, где Песьяков нас не выручил? Да, была ошибка в игре с «Крыльями», четвертый гол. Но там и защитники не доработали, надо и защитников тогда всех менять.

Сказывается ли логистика на неудачной игре на выезде? Не думаю, что это связано с логистикой. Прошлый год показал, что на выезде у нас результаты были даже лучше, чем дома. Поле, жарко, логистика...это все отмазки», – сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане в гостях сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет 26 августа.