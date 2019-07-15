Семин ждет сложного матча с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет в Москве, начало –в 20.00 (мск).

– Чемпионат всегда очень сложно открывать, – сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". – Для игроков обеих команд есть определенное волнение. Есть после сборов определенные недоработки. Сложный будет матч, в "Рубине" очень много изменилось, мы его практически не знаем. Может быть много сюрпризов.

– Смолов не играет, это большая проблема для вас?

– Для нас вообще большая проблема, когда не играет ведущий игрок. Когда не играет Фарфан, Фернандеш. Любой хороший игрок, который не может принять участие, это минус команде, тем более Смолов, который набрал очень хорошие кондиции.

– "Рубин" команда новая, вы с ней не очень хорошо знакомы. "Локо" будет играть от себя?

– Мы в принципе всегда играем от себя. Мы учитываем соперника, но ни в коем случае не подстраиваемся. Ничего страшного.

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