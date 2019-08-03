Семин считает, что Эдер может пропустить месяц из-за травмы. У Чорлуки микроповреждение

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата России нам "Крыльями Советов" (2:1).

– Очень интересная и драматичная игра, – приводит пресс-служба клуба слова Семина. – Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов – молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем – над этим будем работать.

– Почему сегодня выпустили Хеведеса?

– У нас маленький состав. Все будут играть – одни больше, другие меньше. Когда – будем определять по недельным циклам, в которых работаем. Хеведес сегодня сыграл блестяще.

– Что с Чорлукой?

– Микроповреждение. Завтра все будет ясно.

– Почему не было Эдера и Живоглядова?

– Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц.

– Жемалетдинов сказал, что поле было тяжелое.

– Поле в хорошем состоянии. Может быть, немного мягкое.

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