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Сегодня, 12:15

Семин: «Романцев мог бы работать намного дольше, если бы нашел второго Старостина»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» дал свою версию, почему тренерская карьера Олега Романцева прервалась в 52 года.

— Что касается «Барселоны» Кройфа, где Гвардиола был игроком, то различие вижу в том, что как у Кройфа, так и позже у Гвардиолы уровень игроков был выше, поэтому и возможностей строить тактику так, как они хотели, — больше. У первого были, у второго были и есть самые талантливые футболисты мира. У Романцева-то этого, конечно, не было! Но такое видение игры позволяло на протяжении всей его недолгой, считаю, тренерской карьеры — он мог бы работать значительно дольше! — ставить узнаваемый футбол и добиваться результатов.

— А в каком случае он «мог бы работать значительно дольше»?

— Если бы с ним все время работал такой в высшей степени профессиональный руководитель, как Николай Старостин. Был бы он во главе «Спартака» еще много лет — победная история клуба продолжалась бы намного больше. Но Николая Петровича не стало, а после него пришли новые «талантливые менеджеры». Только в другой области, а не в футболе. И Романцев не нашел с ними общий язык. А может быть, его и не надо было с ними искать. Поэтому он, по всей видимости, и ушел.

— Многие считают, что для Романцева чересчур оказалось совмещение постов главного тренера и президента клуба. Отсюда в конечном счете и эмоциональное выгорание. Согласитесь?

— Вполне возможно, что это один из факторов. Но главная причина, как я думаю: он не нашел второго Николая Петровича. Союзника в том, как он понимал футбол.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Олег Романцев
Николай Старостин
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Краснодар

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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