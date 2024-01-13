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Сегодня, 12:30

Семин: «Романцев — полностью кандидатура Старостина. И Николай Петрович угадал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил, как Олег Романцев приходил в «Спартак» главным тренером.

— Вы помните, когда в начале 1989 года Романцева назначили в «Спартак», чего в московской футбольной тусовке ожидали от красно-белых с молодым тренером вообще без опыта работы в высшей лиге и после скандальной отставки Бескова? И стало ли сюрпризом его назначение?

— Стало, вне сомнений! С другой стороны, все прекрасно понимали, что Старостину надо верить. И он угадал.

— Вы когда-нибудь говорили со Старостиным, почему он выделил именно Романцева?

— Я с Николаем Петровичем разговаривал только тогда, когда был игроком красно-белых. Знаю, что меня в «Спартак» рекомендовали профсоюзы, частью которых клуб был. Конкретно — Сергей Полевой, а также руководители ВЦСПС. Но Николай Петрович выбрал Олега.

— Перед матчем с «Жальгирисом», который стал первым для Романцева в «Спартаке», Старостин сказал ему: «Если сегодня проиграем, мы оба положим на стол партбилеты».

— Видишь, он сказал: «У нас с тобой». Вот что в этой фразе главное. Потому что Старостин за Романцева поручился и отвечал. Это была его кандидатура.

— На начальнике команды лежала тем большая ответственность, что именно он инициировал увольнение Бескова. Кстати, а вы были членом КПСС?

— Был. Когда заканчивал играть в Краснодаре и нужно было поступать в Высшую школу тренеров, вступление в партию было крайне желательно. И меня в нее приняли. Никогда не грозили, что отберут партбилет, и я никуда его не сдавал. Надо его найти, где-то лежит.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Олег Романцев
Николай Старостин
Юрий Семин
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Семин: «Романцев мог бы работать намного дольше, если бы нашел второго Старостина»

Семин вспомнил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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