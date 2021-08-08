Черевченко поздравил Семина с возвращением к тренерской деятельности
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поздравил нового наставника «Ростова» Юрия Семина с возвращением к тренерской деятельности перед матчем 3-го тура Тинькофф РПЛ против ростовчан.
«Будут ли изменения в составе? Мы неделю видели своих ребят, кто в каком состоянии, кто что выполняет на поле. Есть те, кто могут выйти на замену. Игра против Семина? Обычное настроение, к каждой игре готовлюсь одинаково, кто бы ни был тренером. Просто рад, что Юрий Палыч вернулся к тренерской работе», — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко.
Матч «Химки» — «Ростов» пройдет сегодня, 8 августа, начало — в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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