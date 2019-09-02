Семак ведет детей на школьную линейку в честь 1 сентября. Видео

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился в своем Instagram видео, на котором он ведет детей на школьную линейку.

Ранее его команда в понедельник 1 сентября обыграла на выезде «Спартак» со счетом 1:0 в 8-м туре РПЛ за счет гола Юрия Жиркова.

Из Инстаграма Сергея Семака pic.twitter.com/XIiCzCTtmb — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 2, 2019

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