Семак рассказал, почему Кузяев и Жирков не попали в заявку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Почему не было в заявке Кузяева и Жиркова. Как оцените игру Шатова?

— Олег вышел неплохо. Понятно, что долго не играл, уже почти месяц. Исходя из игры «Спартака» в пять защитников, нам нужен был игрок, который умеет принимать мячи в центре поля. Шатов не в оптимальных кондициях, но сыграл полезно для команды. У Кузяева была проблема с мышцей. После последней игры есть дискомфорт. Будем надеяться, что будет готов. Он набрал хорошую форму. Жиркова все еще преследует та проблема, которая была в национальной сборной. Он испытывал дискомфорт и за два дня до игры понял, что не сможет сыграть.

— Что думаете об игре Сутормина?

— Хорошо сыграл. Он хорошо смотрится на тренировках, заслужил выйти на поле. Нам нужен был футболист, который умеет играть на фланге, убежать в атаку. Это он и делал.

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