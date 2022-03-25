Сафонов заявил, что к нему не обращались насчет перехода в «Зенит»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, намерен ли он перейти в другой клуб.

— В конце года ты дал яркое интервью, где сказал, что карьера Акинфеева — не потолок. Что это значит?

— Я прекрасно отношусь к Игорю. Но любое дело можно сделать еще лучше. Можно на него ориентироваться, но ставить под свой потолок — нет.

— Вы стали лететь на обычных самолетах.

— Весь вопрос в закрытых аэропортах. Добираемся, как можем.

— «Зенит» хочет тебя купить. Такое говорят каждое трансферное окно. Они на тебя выходили?

— Нет.

— Видишь себя в другом клубе?

— Сейчас нет.