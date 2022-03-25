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Экс-арбитр ФИФА Николаев прокомментировал заявление ЭСК об ошибочном неудалении Гоцука за фол на Айртоне

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал заявление ЭСК РФС о том, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука в матче со «Спартаком» за фол на Айртоне.

«Уменьшается ли ответственность Иванова в данном эпизоде, потому что Перейра говорил трактовать этот момент именно так? С одной стороны, понятно, когда тебе дают на сборе рекомендации, как поступать в таких ситуациях — продолжить игру. Но с другой стороны, когда ты сам видишь, что произошло на самом деле, даешь свисток об окончании первого тайма и даже не фиксируешь фол, это не есть хорошо, мы уже много об этом говорили», — сказал Николаев «СЭ».

Также эксперт объяснил решение Иванова.

«Говорить о том, что Сергей не виноват, неправильно. Нанесена травма в момент, который обсуждается экспертно-судейской комиссией, которая признала, что Гоцука нужно было удалять. Что касается рекомендаций, которые давали на сборах, на мой взгляд, ребята должны были сами спросить у Перейры: «Если наносится такая тяжелая травма, как это было в эпизоде с Айртоном, как можно продолжить игру?» Тем более что Сергей Иванов сам очень прилично играет в футбол и прекрасно понимает все эти игровые единоборства. Наверное, где-то в душе он не принял эти рекомендации, хотя они есть».

Матч 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) прошел 19 марта. На 45-й минуте первого тайма Гоцук в игровом эпизоде наступил на голеностоп Айртона, однако Иванов не вынес никакого наказания и объяснил свое решение футболистам «Спартака».

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов позже заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.

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Нидерланды
Дания

П1

18%

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17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
8
3
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