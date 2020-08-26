«Рубин» разгромил «Уфу», Макаров забил четыре гола в трех последних играх

«Рубин» разгромил «Уфу» в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ — 3:0. Счет открыл Хван Ин Бом, забивший первый мяч в составе российского клуба.

Затем Денис Макаров оформил дубль. У 22-летнего хавбека четыре гола в трех последних встречах.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 3:0 (0:0)

Голы: Хван Ин Бом, 47 (1:0). Макаров, 55 (2:0). Макаров, 69 (3:0).

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович (Тарасов, 87), Старфельт, Шатов (Макаров, 46), Зуев (Самошников, 84), Йевтич, Бакаев (Хван Ин Бом, 46), Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 84).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов (Фольмер, 59), Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев (Безденежных, 59), Тилль, Бизяк (Жамалетдинов, 59), Вомбергар (Агаларов, 73. Белоусов, 79).

Предупреждения: Сухов, 36. Тилль, 54. Деспотович, 65. Аликин, 72. Безденежных, 86.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

26 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».