19:17 | Футбол — РПЛ

"Рубин" провел чемпионат по поеданию шаурмы. Победитель получил особенную майку

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Перед матчем 22-го тура чемпионата России "Рубин""Арсенал" в фан-парке в Казани прошел чемпионат по поеданию шаурмы.

Победитель турнира сделал фотографию с главными героями видеоролика "Шаурма любви". Напомним, что во время трансляции матча 21-го тура РПЛ "Енисей" – "Рубин" на экраны попал момент, на котором молодой человек угощает девушку шаурмой. Видео опубликовала пресс-служба красноярского клуба, замедлив кадр и сопроводив ролик романтической музыкой.

"Помехи сигнала произошли за пределами Советского Союза". Лучшее в соцсетях о срыве трансляции игры "Енисей" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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