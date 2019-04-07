"Рубин" провел чемпионат по поеданию шаурмы. Победитель получил особенную майку

Перед матчем 22-го тура чемпионата России "Рубин" – "Арсенал" в фан-парке в Казани прошел чемпионат по поеданию шаурмы.

Победитель турнира сделал фотографию с главными героями видеоролика "Шаурма любви". Напомним, что во время трансляции матча 21-го тура РПЛ "Енисей" – "Рубин" на экраны попал момент, на котором молодой человек угощает девушку шаурмой. Видео опубликовала пресс-служба красноярского клуба, замедлив кадр и сопроводив ролик романтической музыкой.

🌯 Победитель чемпионата по поеданию шаурмы с Филипом Уремовичем и главными героями видеоролика "Шаурма любви"! pic.twitter.com/41SlwpyX85 – "Рубин" Казань (@fcrk) 7 апреля 2019 г.

"Помехи сигнала произошли за пределами Советского Союза". Лучшее в соцсетях о срыве трансляции игры "Енисей" – "Рубин"