«Рубин» проиграл «Крыльям»: арбитр показал две красные карточки и отменил два гола

В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Крылья Советов». Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Денис Попович.

По ходу встречи главный арбитр встречи Владимир Москалев несколько раз прибегал к помощи ВАР. В первом тайме он не назначил пенальти в ворота «Рубина» после игры рукой защитника Паблу Сантоса, зафискировав офсайд у самарцев. Позже он отменил гол Сантоса, усмотрев нарушение после подачи со штрафного.

Во втором тайме Москвалев отменил еще одно взятие ворот. На этот раз в офсайде оказался нападающий «Крыльев» Деян Радонич.

Также арбитр встречи показал две красные карточки. Сначала в первом тайме был удален хавбек казанцев Хвича Кварацхелия. А во второй половине красную карточку получил полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Попович, 42.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос (Абильдгор, 85), Подберезкин, Зуев, Иг.Коновалов, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Кварацхелия, Игнатьев.

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Анюков, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов (Глушенков, 56), Тимофеев, Антон, Зиньковский, Попович (Комбаров, 90), Радонич.

Предупреждения: Кварацхелия, 17. Сантос, 48. Кабутов, 54. Зиньковский, 62. Иг.Коновалов, 72. Глушенков, 84. Антон, 90+1.

Удаления: Кварацхелия, 45+2. Зиньковский, 80.

Судьи: Москалев (Воронеж). Абусуев (Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Карасев. Болотенков (оба — Москва).

8 марта. Казань. Стадион «Центральный».