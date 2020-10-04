В воскресенье, 4 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Грозненцы не обыгрывали соперника с сентября 2017 года. В прошлом сезоне «Ахмат» смог взять всего одно очко в двух матчах против «Рубина».

Следить за матчем «Рубин» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат»