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«Рубин» — «Ахмат»: трансляция матча — в 16.30

14:45
«Рубин» на своем поле примет «Ахмат» в матче 10-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Рубин» на своем поле примет «Ахмат» в матче 10-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 4 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Грозненцы не обыгрывали соперника с сентября 2017 года. В прошлом сезоне «Ахмат» смог взять всего одно очко в двух матчах против «Рубина».

Следить за матчем «Рубин» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат»

Рубин — Ахмат

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