РПЛ выступила с разъяснениями относительно возобновления сезона 19 июня

Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с разъяснением некоторых требований, на условиях которых возобновляется чемпионат России. Старт сезона, который был прерван из-за эпидемии коронавируса, намечен на 19 июня.

— По многолетней практике РФС и профессиональных лиг для обозначения тура в структуре календаря используется одна дата — воскресенье для туров в выходные и среда для матчей в середине недели. Поэтому во всех официальных сообщениях руководителей РФС и РПЛ называлась дата 21 июня, а не 19 июня.

— Благодаря решениям региональных органов исполнительной власти все команды возобновили тренировки за несколько дней до 1 июня. Поэтому старт 19 июня не сокращает трёхнедельный цикл подготовки ни для одного из клубов.

— Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

— По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.

— Из-за переноса Евро-2020 на следующий год в структуре календаря сезона 2020/21 сократилось количество игровых дней. Тинькофф РПЛ нужно будет закончить раньше, чем планировалось — в середине мая, чтобы футболисты успели пройти сборы в национальных командах перед турниром.

Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше.

— Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу.

— Несмотря на плотность расписания матчей, мы проработали временные слоты таким образом, чтобы основному вещателю было максимально удобно обеспечить показ на своих ресурсах. Подробное расписание трансляций будет опубликовано позднее.

Календарь РПЛ и Кубка: расписание всех матчей лета-2020