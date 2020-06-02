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Календарь РПЛ и Кубка: расписание всех матчей лета-2020

16:23
Яка Бийол (ЦСКА) и Артем Дзюба («Зенит»). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Яка Бийол (ЦСКА) и Артем Дзюба («Зенит»). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стал известен календарь оставшихся восьми туров Тинькофф-чемпионата России сезона-2019/20 и матчей Олимп-Кубка России. Первые игры 23-го тура состоятся 19 июня: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Сочи» — «Ростов».

20 июня ЦСКА примет действующего чемпиона и лидера таблицы «Зенит».

23 тур

19.06 18:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
19.06 20:00 «Сочи» — «Ростов»
20.06 14:00 «Урал» — «Рубин»
20.06 16:30 «Арсенал» — «Спартак»
20.06 19:00 ЦСКА — «Зенит»
21.06 15:00 «Уфа» — «Тамбов»
21.06 17:30 «Локомотив» — «Оренбург»
21.06 20:00 «Краснодар» — «Динамо»

1/4 Олимп-Кубка России: 23-25 июня

24 тур

26.06 18:00 «Ахмат» — «Сочи»
26.06 20:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
27.06 14:00 «Оренбург» — «Краснодар»
27.06 16:30 «Спартак» — «Уфа»
27.06 17:30 «Рубин» — «Локомотив»
27.06 19:00 «Динамо» — ЦСКА
27.06 20:00 «Ростов» — «Арсенал»
28.06 16:30 «Урал» — «Тамбов»

25 тур

30.06 18:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
30.06 20:30 ЦСКА — «Спартак»
1.07 15:00 «Оренбург» — «Урал»
1.07 15:00 «Уфа» — «Рубин»
1.07 17:30 «Тамбов» — «Зенит»
1.07 17:30 «Арсенал» — «Ахмат»
1.07 20:00 «Ростов» — «Краснодар»
1.07 20:00 «Сочи» — «Динамо»

26 тур

4.07 16:30 «Динамо» — «Арсенал»
4.07 18:30 «Крылья Советов» — «Ростов»
4.07 18:30 «Спартак» — «Тамбов»
4.07 20:30 «Ахмат» — ЦСКА
4.07 20:30 «Локомотив» — «Сочи»
5.07 16:30 «Уфа» — «Урал»
5.07 18:30 «Рубин» — «Оренбург»
5.07 20:30 «Краснодар» — «Зенит»

27 тур

7.07 18:30 «Тамбов» — «Ахмат»
7.07 20:30 «Арсенал» — «Крылья Советов»
8.07 16:00 «Оренбург» — ЦСКА
8.07 18:00 «Зенит» — «Сочи»
8.07 20:30 «Ростов» — «Уфа»
8.07 20:30 «Спартак» — «Локомотив»
9.07 17:00 «Урал» — «Динамо»
9.07 20:30 «Рубин» — «Краснодар»

28 тур

11.07 16:00 «Арсенал» — «Тамбов»
11.07 18:30 «Ахмат» — «Зенит»
11.07 20:30 «Сочи» — «Спартак»
12.07 14:00 «Оренбург» — «Ростов»
12.07 16:30 «Локомотив» — «Уфа»
12.07 18:30 «Динамо» — «Крылья Советов»
12.07 18:30 ЦСКА — «Рубин»
12.07 20:30 «Краснодар» — «Урал»

29 тур

15.07 16:00 «Урал» — «Арсенал»
15.07 16:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
15.07 18:00 «Рубин» — «Ростов»
15.07 18:00 «Спартак» — «Ахмат»
15.07 20:30 «Локомотив» — ЦСКА
15.07 20:30 «Зенит» — «Оренбург»
16.07 18:00 «Уфа» — «Динамо»
16.07 20:30 «Тамбов» — «Сочи»

1/2 Олимп-Кубка России: 18-19 июля

30 тур

22.07 19:00 «Ростов» — «Зенит»
22.07 19:00 «Краснодар» — «Ахмат»
22.07 19:00 ЦСКА — «Тамбов»
22.07 19:00 «Динамо» — «Оренбург»
22.07 19:00 «Рубин» — «Спартак»
22.07 19:00 «Крылья Советов» — «Сочи»
22.07 19:00 «Уфа» — «Арсенал»
22.07 19:00 «Урал» — «Локомотив»

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24909.html

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