РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РПЛ вернулась: Мешков и ВАР Вилков определили пенальти и удаление, Фролов отбил удар Деспотовича

19:02
28 февраля. Самара. «Крылья Советов» — «Оренбург». Срджан Мияйлович получил красную карточку после консультации с ВАР.
28 февраля. Самара. «Крылья Советов» — «Оренбург». Срджан Мияйлович получил красную карточку после консультации с ВАР.
Теги:

Защитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.

Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир