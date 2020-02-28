РПЛ вернулась: Мешков и ВАР Вилков определили пенальти и удаление, Фролов отбил удар Деспотовича

Защитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.

Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург»