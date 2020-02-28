РПЛ вернулась: Мешков и ВАР Вилков определили пенальти и удаление, Фролов отбил удар Деспотовича
19:02
Защитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович сфолил в своей штрафной в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, а после консультации с видеоассистентом рефери Михаилом Вилковым показал Мияйловичу красную карточку.
Исполнять пенальти вызвался Джордже Деспотович, но бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в первой официальной игре за «Крылья».
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи