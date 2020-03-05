Игорь Семшов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за мат

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил решение КДК по матчу 20-го тура РПЛ «Сочи» — «Арсенал» в отношение старшего тренера гостей Игоря Семшова, использовавшего нецензурную брань в адрес судей.

Старший тренер «Арсенала» Игорь Семшов был удален за несогласие с решением арбитра с использованием нецензурной брани. Это факт установлен всеми официальными лицами матча и не был оспорен тульским клубом. Семшов утверждает, что он этого слова не произносил, но доказать это не смог.

За последние два года у Семшова это третий случай использования нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, поэтому для него это является рецидивом. Тренер «Арсенала» дисквалифицирован на три матча чемпионата России по футболу и оштрафован на 200 тысяч рублей. (Евгений Белоусов)