«Динамо» и «Спартак» заплатят по 100 тысяч рублей за болельщиков

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах клубов по итогам матча 20-го тура Тинькофф — РПЛ «Динамо» — «Спартак» (0:2).

— По матчу «Динамо» — «Спартак» за скандирование болельщиками с использованием нецензурной брани оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Евгений Белоусов)