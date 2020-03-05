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«Динамо» и «Спартак» заплатят по 100 тысяч рублей за болельщиков

13:27
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах клубов по итогам матча 20-го тура Тинькофф — РПЛ «Динамо» — «Спартак» (0:2).

— По матчу «Динамо» — «Спартак» за скандирование болельщиками с использованием нецензурной брани оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Евгений Белоусов)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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