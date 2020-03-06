Василий Кикнадзе: «Два эпизода в матче с «Зенитом» у нас вызвали вопросы. Написали письмо в РФС»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал удаление главного тренера команды Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Зенитом» (0:0). Он отметил, что клуб написал соответствующее письмо в РФС.

— Прошедший матч с «Зенитом» был не очень интересен, за исключением двух событий: первое — это эмоции, которые обуяли Юрия Павловича, и стояли ему удаления. Как вы к этому отнеслись? Может, разговаривали с ним?

— Комментировать судейство не могу. Но как его не комментировать по той ситуации? Я собрал информацию не просто от Юрия Павловича, а от тех людей, которые были рядом с ним и мне не подтвердили, что он использовал ненормативную лексику. А моих ушей рядом не было.

Мы написали в РФС письмо по двум эпизодам, которые у нас вызвали вопросы. Ждем реакции. То есть поступили в соответствии с той процедурой, о которой договаривались. Но я могу понять эмоции Палыча. Никто не будет подвергать его критики за эмоции. Тренер весь в игре и у него адреналин не сжигается как у игроков при физической работе. Семину 73 года, и он горит. За это его можно только уважать и гордиться им.

— Но раньше он никогда не срывался.

— Блин. Но Хеведес-то классно сыграл!

— А второй эпизод какой? На что еще писали обращение в РФС?

— У меня вопрос по назначению пенальти. А еще больше меня удивил вынос мяча из-за боковой, который чуть не привел к голу в наши ворота, а потом была карточка Гильерме. Я вообще не понимаю, как это может быть, когда боковой показывает в одну сторону, главный — в другую... (Елена Григорьевская)

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