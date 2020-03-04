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Перфоманс «Динамо», который не допустили на дерби со «Спартаком»

16:21
Перфоманс «Динамо», который не допустили на дерби со «Спартаком». Фото "Ультрас Динамо" Перфоманс «Динамо», который не допустили на дерби со «Спартаком». Фото "Ультрас Динамо"
Перфоманс «Динамо», который не допустили на дерби со «Спартаком». Фото "Ультрас Динамо"
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Фанаты «Динамо» продемонстрировали свой перфоман, который не допустили к показу на матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» (0:2).

Как отмечается в сообщении «Ультрас Динамо», за основу баннера была взята известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны», в свою очередь, переделанная под фанатскую составляющую. Данный перфоманс был придуман еще до нового года и согласован с клубом до того как был нарисован.

— Pа 3 часа до игры мы начали подготовку трибуны к дерби, — говорится в сообщении. — Все шло как по сценарию, довольно гладко и в привычном для нас режиме, пока примерно за два часа до стартового свистка сотрудники правоохранительных органов не сообщили нам о том, что на перфоманс наложен запрет.

Кем запрещен и по каким причинам, нам, разумеется, не сказали. Далее, баннер был конфискован и вынесен за пределы стадиона.

Также, нам сообщили, что после матча у нас будет возможность вернуть полотно обратно для использования в технических целях в будущем (что является обычной практикой в подобной ситуации). К сожалению, все эти договоренности не были соблюдены сотрудниками органов, и после матча баннер под конвоем отправился в ближайшее отделение полиции, после чего был перевезен в другое отделение. И только сегодня мы получили возможность забрать перфоманс!

Это вопиющий случай в истории российского фанатизма, когда у болельщиков не просто запрещают какой либо перфоманс, но и изымают его без каких-либо объективных причин.

По данному перфомансу высказался лично директор по безопасности РПЛ — А. А. Мейтин и заявил, что лига определила баннер слишком провокационным. А мы все помним, что в истории российского фанатизма, из совсем недавнего прошлого, появлялись баннеры на трибунах и более «провокационного» содержания.

Дополнительная информация:

https://vk.com/ultrasdynamo_09

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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