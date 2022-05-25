Стыковые матчи РПЛ, «Оренбург» — «Уфа»: смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 25 мая, состоится первый матч переходного турнира РПЛ между «Оренбургом» и «Уфой». Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

По итогам чемпионата Тинькофф РПЛ «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице: команда спаслась от прямого вылета в заключительном туре, обыграв «Рубин» — 2:1. «Оренбург» занял третье место по итогам сезона в ФНЛ.

Следить за матчем «Оренбург» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.