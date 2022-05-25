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Сегодня, 16:05

Агент Маркова заявил, что у футболиста есть два предложения из РПЛ

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Андрей Талаев, агент форварда «Арсенала» Евгения Маркова, рассказал о будущем своего футболиста.

«Контракт Маркова с «Арсеналом» действует еще год, но с руководством «Арсенала» пока вообще никакого разговора не было. Непонятна судьба «Арсенала». Так что пока ничего не могу сказать. Есть два конкретных предложения из РПЛ, но у него еще год контракта. Будем разговаривать сначала с Тулой, и только после этого принимать какие-то решения», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

По итогам текущего сезона Тинькофф РПЛ «Арсенал» занял 16-е место в турнирной таблице и выбыл в ФНЛ.

27-летний Марков в сезоне-2021/22 провел 28 матчей в составе «Арсенала», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-markova-est-dva-konkretny-h-predlozheniya-iz-prem-er-ligi-no-snachala-pogovorim-s-tuloj/
Евгений Марков
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