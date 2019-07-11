Розыгрыш билетов на матчи РПЛ. Заработай их своим умом

Букмекерская компания "Лига ставок" проводит викторину, победителем которой может стать любой из вас, а призами являются билеты на матчи любого тура премьер-лиги
Итак, вот пошаговая инструкция.
1. Заходите на сайт https://ligastavok.sport-express.ru
2. Выбираете матч – любой из восьми предстоящего тура, в данном случае – первого.
3. Отвечаете на пять вопросов конкурса, оставляете свои контакты.
4. Ждете итогового решения жюри.
5. Если выбрали вас, вы получаете 2 билета на матч, который вы сами выбрали!
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