Розыгрыш билетов на матчи РПЛ. Заработай их своим умом

Букмекерская компания "Лига ставок" проводит викторину, победителем которой может стать любой из вас, а призами являются билеты на матчи любого тура премьер-лиги

Итак, вот пошаговая инструкция.

1. Заходите на сайт https://ligastavok.sport-express.ru

2. Выбираете матч – любой из восьми предстоящего тура, в данном случае – первого.

3. Отвечаете на пять вопросов конкурса, оставляете свои контакты.

4. Ждете итогового решения жюри.

5. Если выбрали вас, вы получаете 2 билета на матч, который вы сами выбрали!