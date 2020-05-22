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«Ростов» поблагодарил врачей оригинальным способом. Их имена вывели на медиасферу стадиона

22 мая 2020, 23:48
«Ростов Арена». Фото Instagram.
«Ростов Арена». Фото Instagram.
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«Ростов» устроил акцию, с помощью которых хотел поблагодарить врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. На медиафасаде домашнего стадиона «Ростова» «Ростов Арена» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей.

Имена и фамилии врачей на медиасафаде «Ростов Арены» ??? ??? На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом??? ??? Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир??? ??? Подобная акция также прошла на медиафасадах ??? «Лужников» и «Екатеринбург Арены»??? ??? #МыРостов

Публикация от Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov)

Ранее подобная акция прошла также в «Лужниках» и на «Екатеринбург Арене».

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