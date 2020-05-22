«Ростов» поблагодарил врачей оригинальным способом. Их имена вывели на медиасферу стадиона

«Ростов» устроил акцию, с помощью которых хотел поблагодарить врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. На медиафасаде домашнего стадиона «Ростова» «Ростов Арена» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей.

Ранее подобная акция прошла также в «Лужниках» и на «Екатеринбург Арене».