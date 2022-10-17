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Сегодня, 17:29

«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»

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«Ростов» опубликовал на своем сайте обращение к председателю ЭСК РФС Павлу Каманцеву по матчу 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). Дончане считают, что судейство в прошедшей игре было необъективным.

«На 4-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 4 делал передачу вперед, но в этот момент игрок «Урала» под номером 22 сыграл рукой, остановив атаку «Ростова». Ни главный арбитр, ни ассистент никак не отреагировали на этот эпизод.

На 5-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 77 опередил соперника под номером 22, но игрок «Урала» совершил толчок рукой в спину, после чего футболист «Ростова» оказался на газоне, а потенциально перспективная атака была сорвана. Ни арбитр, ни ассистент никак на это не отреагировали", — говорится в заявлении «Ростова».

Ознакомиться полностью с заявлением «Ростова» Вы можете на сайте клуба.

«Ростов» занимает четвертое место в РПЛ с 25 баллами. «Урал» — 12-я строчка с 13 очками.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:2
Урал
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2279
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ростов
Павел Каманцев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 9
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