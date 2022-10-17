Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Кокорин: «У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке»

Кокорин признался, что его травмы начались в «Спартаке»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем массажисте Сергее Колесникове. Он признался, что его травмы начались в «Спартаке».

«Он приезжал, помогал мне, когда уже наступили травмы. Понял, что не справлюсь без него. Все-таки я думал, что чуть по-другому устроены такие клубы с именем. Мне надо было перестраиваться, я новый футболист, который привык чуть по-другому за собой следить. Всегда так делал. У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке», а потом и дальше продолжились. Может быть, это стечение обстоятельств, кто знает. Вот я смотрю на многих футболистов. Возьмем Азара — «Реал Мадрид», 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли все вместе. Тяжело отвечать на эти вопросы.

Я с «Динамо» семь лет знаю Колесникова, который провел 40 лет в атлетике, которому я полностью доверяю. То, что мы делали, всегда проходило, нельзя это повесить на него. Может, это элементарно возраст. Нельзя тоже списывать», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

Кокорин играл за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года. За это время он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Александр Кокорин
ФК Спартак (Москва)
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Кокорин: «Я бы хотел вернуться в сборную»
Александр Кокорин рассказал о своей машине на Кипре
Кокорин: «Единственное, что меня сейчас связывает с Россией, — это мама и брат»
Кокорин объяснил, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре
Кокорин рассказал о взаимоотношениях с футболистами «Фиорентины»
Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — об эпизоде с Зобниным во время матча ЦСКА — «Спартак»: «Нужно играть до свистка»

«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости