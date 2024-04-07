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Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему его заменили в матче 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). На 64-й минуте вместо Зобнина на поле вышел Леон Классен.

— Вас заменили из-за травмы?

— Да, из-за травмы. Старые болячки.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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 1 : 2
6.04 16:30
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