Зобнин: «В матче с «Динамо» меня заменили из-за травмы»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему его заменили в матче 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). На 64-й минуте вместо Зобнина на поле вышел Леон Классен.

— Вас заменили из-за травмы?

— Да, из-за травмы. Старые болячки.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.