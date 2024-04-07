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Сегодня, 22:16

Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было не просто отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы добились долгожданной победы. Мы ее добились все вместе, единая семья. В победах и поражениях мы едины. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

— Вы поменяли 4 игроков за раз.

— В жизни необходимо рисковать. Нахождение в зоне комфорта не даст тебе расти как человеку. Я сделал это в первый раз. По первому тайму все очевидно — мы доходили до финальной трети, были несколько подач вникуда. Либо вратарь перехватывал, либо защитники. Мы скорректировали игру, попросили делать передачи низом. Классен — высококачественный игрок, у него очень точные передачи, дважды он выводил Зиньковского на свободное пространство. Я обязан его похвалить. И перед матчем я сказал то же самое. В начале недели он понимал, что вряд ли попадет в старт, но он работает на 100 процентов, у него невероятное отношение к работе.

«Спартак» (35 очков) поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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