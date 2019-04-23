Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита" выразил мнение, что московская команда хорошо укомплектована.

– Перед командой в начале сезона ставилась задача попасть в еврокубки. На ваш взгляд, с таким составом "Динамо" могло ее выполнить? Или по-прежнему может?

– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.

– С таким составом?

– У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы уж точно не сильнее нашего (у этих команд по 35 очков, у "Динамо" – 28. – Прим. "СЭ"). Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться. Считаю, "Динамо" укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось, – ответил Широков. (Виталий Айрапетов)

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