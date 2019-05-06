Российский футбольный союз (РФС) принес соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который 6 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно следовало в Мурманск.

– Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Шереметьево. Вечная память, – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Шереметьево. Вечная память... pic.twitter.com/VRTmrGOXRd – РФС (@rfsruofficial) 6 мая 2019 г.

Трагедия в Шереметьево: мир спорта выражает соболезнования