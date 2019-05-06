В результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек (по сведениям на данный момент). Также сообщалось о 37 выживших. Пассажирский самолет SSJ-100 направлялся по маршруту Москва – Мурманск. Спортсмены, клубы, спортивные организации выразили свои соболезнования.
Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: "Какое горе ... Мои соболезнования родным и близким погибших".
ФХР: "Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления – получившим травмы".
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: "Это ужас... просто кошмар..."
"Анжи": "Страшная трагедия произошла в московском аэропорту Шереметьево. ФК "Анжи" выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все наши мысли в эти тяжелые минуты о вас".
Николай Валуев, бывший боксер: "Ужасно прискорбно и ничего, к сожалению, не поменять. Лечу домой, в аэропорту немного суматошно, но в норме. Держитесь. Соболезную погибшим и пострадавшим".
Евгений Кафельников, бывший теннисист: "Соболезную родственникам погибших!".
Ильзат Ахметов, полузащитник ЦСКА: "Мои соболезнования и поддержка всем пострадавшим в этом ужасном происшествии. Терпения и сил!"
ГК "Ростов-Дон": "Гандбольный клуб "Ростов-Дон" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево. Мы скорбим вместе с вами".