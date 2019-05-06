В результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек (по сведениям на данный момент). Также сообщалось о 37 выживших. Пассажирский самолет SSJ-100 направлялся по маршруту Москва – Мурманск. Спортсмены, клубы, спортивные организации выразили свои соболезнования.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: "Какое горе ... Мои соболезнования родным и близким погибших".

ФХР: "Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления – получившим травмы".

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: "Это ужас... просто кошмар..."

"Анжи": "Страшная трагедия произошла в московском аэропорту Шереметьево. ФК "Анжи" выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все наши мысли в эти тяжелые минуты о вас".

Николай Валуев, бывший боксер: "Ужасно прискорбно и ничего, к сожалению, не поменять. Лечу домой, в аэропорту немного суматошно, но в норме. Держитесь. Соболезную погибшим и пострадавшим".

СК сообщил о 41 погибшем при ЧП в Шереметьевоhttps://t.co/AuvDcHzjYJ ужасно прискорбно и ничего к сожалению не поменять. Лечу домой,в аэропорту немного суматошно,но в норме. Держитесь. Соболезную погибшим и пострадавшими. – Валуев Николай (@NickValuev) 5 мая 2019 г.

Евгений Кафельников, бывший теннисист: "Соболезную родственникам погибших!".

Соболезную родственникам погибших🙏🙏! – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 5 мая 2019 г.

Ильзат Ахметов, полузащитник ЦСКА: "Мои соболезнования и поддержка всем пострадавшим в этом ужасном происшествии. Терпения и сил!"

Мои соболезнования и поддержка всем пострадавшим в этом ужасном происшествии🙌🏾😔 Терпения и сил! – Ilzat Akhmetov (@akhmetov77i) 5 мая 2019 г.

ГК "Ростов-Дон": "Гандбольный клуб "Ростов-Дон" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево. Мы скорбим вместе с вами".