РФС и премьер-лига хотят возобновить сезон с ВАР
22:18
Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал о том, будут ли использоваться видеоарбитры после возобновления чемпионата России.
— Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений, — отметил Митрофанов. — В основном он касается судей и ВАР. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать ВАР там, где они были. (Гоша Чернов)
Опрос
проголосовало: 13223Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...