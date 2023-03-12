Радченко назвал непростым матч «Зенита» против «Химок»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» победу питерского клуба над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Зенит» взял три очка в непростом матче. Ожидаемо, потому что «Химки» находятся в нижней части турнирной таблицы, они будут биться за каждое очко, неважно с лидерами или с конкурентами. Чтобы решить свои задачи, им нужно набирать очки. Это всегда очень опасный соперник. «Зенит», может быть, не такой провел матч, как с «Нижним Новгородом», когда «Зенит» полностью контролировал игру и сомнений ни у кого не было. Но молодцы, додавили и одержали победу. С такими командами, если ты хочешь стать чемпионом, очки терять нельзя», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.