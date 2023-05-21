Промес — второй игрок «Спартака», который забил 20 голов за один чемпионат

Оформив дубль в матче с ЦСКА (2:1), Квинси Промес установил личный рекорд сезонной результативности и стал вторым игроком «Спартака», которому удалось отличиться 20 голами за один чемпионат. Чтобы подвинуть Веллитона и переписать на свое имя это достижение Квинси должен дважды забить в двух оставшихся турах.

Лидеры по голам за «Спартак» в одном чемпионате