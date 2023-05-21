Джикия высказался о конфликте Соболева и Роши в матче между «Спартаком» и ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых (2:1).

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

— После матча Роша назвал Соболева «клоуном». Нужна ваша реакция как капитана.

— 2:1. А что еще надо? Все что имеет значение, происходит на поле. Не хочу комментировать Рошу и то, что с ним произошло. Он и в первой игре был очень эмоционален. У ЦСКА есть свое руководство и свой тренерский штаб, который это будет решать.

— Как проходит адаптация Дуарте?

— Ошибки бывают у всех. И у меня тоже. Что касается адаптации, потихонечку все лучше и лучше. Предстоящие сборы и еще одна совместная подготовка пройдет ему на пользу. Мы постараемся ему помочь. Потенциал у него имеется. Он начал больше понимать.

— Вы две игры пропускали, шло восстановление. Насколько готовым вы подошли к игре? Не пришлось ли делать уколы?

— Я много пропустил, но сегодня надо было, поэтому был на поле.

— Понимаете, почему постоянно пропускаете первыми и приходится отыгрываться?

— Такое бывает, к сожалению, случилось и сегодня. Самое главное, что мы потом забили. Что с этим делать будем решать на неделе. Мы работаем над этим. Никто не хочет пропускать первым и отыгрываться.

— Многие не понимают, почему не был назначен первый пенальти.

— Не хочу обсуждать судейские вердикты.

— Не удалось забить пенальти первым ударом.

— Но гол то забили. Ну, порадуйтесь.

— Разные пары были центральных защитников. Есть ли ощущение, что пара Чернов — Джикия — это оптимальный вариант.

— Это вопрос к тренеру. Как мне комфортнее? Мне комфортнее с тем, с кем поставит тренер.