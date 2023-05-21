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Сегодня, 20:14

Джикия высказался о конфликте Соболева и Роши в матче между «Спартаком» и ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых (2:1).

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

— После матча Роша назвал Соболева «клоуном». Нужна ваша реакция как капитана.

— 2:1. А что еще надо? Все что имеет значение, происходит на поле. Не хочу комментировать Рошу и то, что с ним произошло. Он и в первой игре был очень эмоционален. У ЦСКА есть свое руководство и свой тренерский штаб, который это будет решать.

— Как проходит адаптация Дуарте?

— Ошибки бывают у всех. И у меня тоже. Что касается адаптации, потихонечку все лучше и лучше. Предстоящие сборы и еще одна совместная подготовка пройдет ему на пользу. Мы постараемся ему помочь. Потенциал у него имеется. Он начал больше понимать.

— Вы две игры пропускали, шло восстановление. Насколько готовым вы подошли к игре? Не пришлось ли делать уколы?

— Я много пропустил, но сегодня надо было, поэтому был на поле.

— Понимаете, почему постоянно пропускаете первыми и приходится отыгрываться?

— Такое бывает, к сожалению, случилось и сегодня. Самое главное, что мы потом забили. Что с этим делать будем решать на неделе. Мы работаем над этим. Никто не хочет пропускать первым и отыгрываться.

— Многие не понимают, почему не был назначен первый пенальти.

— Не хочу обсуждать судейские вердикты.

— Не удалось забить пенальти первым ударом.

— Но гол то забили. Ну, порадуйтесь.

— Разные пары были центральных защитников. Есть ли ощущение, что пара Чернов — Джикия — это оптимальный вариант.

— Это вопрос к тренеру. Как мне комфортнее? Мне комфортнее с тем, с кем поставит тренер.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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