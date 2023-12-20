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Сегодня, 19:04

Дюков о возможном возвращении к системе «весна-осень»: «Пока позиция клубов — оставить все как есть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

«Ряд матчей и правда прошел в непростых погодных условиях. Но в рамках регламента. Наверное, регламент надо пересмотреть, чтобы учитывалась и картинка, а не только безопасность. Изменения можно внести, чтобы решать проблему переноса матчей. Что до формата, Вторую лигу мы перевели на систему «весна-осень». То же самое сделано с юношескими соревнованиями.
Что до РПЛ и Первой лиги, то должно быть решение клубов. С момента моего избрания в 2019 году несколько раз возвращались к этому вопросу. Пока позиция клубов — все оставить как есть. РПЛ руководствуется тем, что раз в два года идут перерывы на матчи сборных. Ну а чемпионат можно начинать на неделю-две раньше. Каждый раз такая опция предлагается клубам, но они предпочитают стартовать в конце июля. Все равно придется заканчивать в декабре. Погода все равно непредсказуема. Инициатива должна идти от клубов. Пока ее нет», — сказал Дюков.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Болельщики на&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зимой народ готов идти на матчи. Провести пару игр в манеже не проблема». Как переходили на систему «осень-весна»

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Спартак

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