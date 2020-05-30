Президент ЦСКА Гинер заявил, что не против проведения матчей со зрителями

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не имеет ничего против возобновления чемпионата России-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей.

Ранее Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками. Заполняемость стадионов должна быть не выше 10 процентов.

— Трибуны будут заполняться на 10 процентов от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать, — приводит «РИА Новости» слова Гинера.

Возобновление чемпионата России-2019/20 запланировано на 21 июня.