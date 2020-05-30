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Президент ЦСКА Гинер заявил, что не против проведения матчей со зрителями

11:10
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не имеет ничего против возобновления чемпионата России-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей.

Ранее Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками. Заполняемость стадионов должна быть не выше 10 процентов.

— Трибуны будут заполняться на 10 процентов от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать, — приводит «РИА Новости» слова Гинера.

Возобновление чемпионата России-2019/20 запланировано на 21 июня.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200529/1572199893.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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