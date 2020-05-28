Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками

РФС получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с РПЛ регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата, сообщает стопкоронавирус.рф.

Основные положения регламента предусматривают: регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также проведение ежедневного медицинского осмотра.

Также Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

Сезон премьер-лиги из-за пандемии коронавируса прерван с 17 марта, его планируется возобновить в выходные с воскресеньем, 21 июня. Оставшиеся 8 туров должны быть сыграны за месяц, последний игровой день — 22 июля.

Также после 21 июня будет доигран Кубок России, финал которого назначен на 25 июля.