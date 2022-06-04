Федотов — лучший тренер РПЛ сезона-2021/22 по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt признал главного тренера «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали РПЛ.

«В номинации лучшего тренера сезона единогласно редакция определила Владимира Федотова, который с «Сочи» впервые завоевал серебряные медалей РПЛ и смог с минимальными затратами собрать боеспособный состав, который может противостоять лучшим российским клубам», — говорится в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

Чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22 стал «Зенит». Бронзовые медали выиграло «Динамо».