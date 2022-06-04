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Захарян — лучший молодой игрок РПЛ сезона-2021/22 по версии Transfermarkt

Карен Саркисян
Корреспондент
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Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне РПЛ 19-летний россиянин забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 29 матчах.

«Лучшим молодым игроком РПЛ стал Арсен Захарян, стабильно выступавший на высоком уровне за «Динамо» на протяжении всего сезона. Вклад Захаряна в игровую схему команды способствовал достижению первых медалей в РПЛ за 13 лет», — говорится в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

В сезоне-2021/22 «Динамо» выиграло бронзовые медали РПЛ. Серебро завоевал «Сочи», чемпионом стал «Зенит».

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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