Захарян — лучший молодой игрок РПЛ сезона-2021/22 по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне РПЛ 19-летний россиянин забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 29 матчах.

«Лучшим молодым игроком РПЛ стал Арсен Захарян, стабильно выступавший на высоком уровне за «Динамо» на протяжении всего сезона. Вклад Захаряна в игровую схему команды способствовал достижению первых медалей в РПЛ за 13 лет», — говорится в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

В сезоне-2021/22 «Динамо» выиграло бронзовые медали РПЛ. Серебро завоевал «Сочи», чемпионом стал «Зенит».