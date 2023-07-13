Попов: «У человека постоянные травмы — это небезопасно для «Рубина», ну, и для самого Дзагоева»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал непродление казанским клубом контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«У человека постоянные травмы — это небезопасно для «Рубина», ну, и для самого Дзагоева. Наверное, решил, что хватит ему мотаться по разным клубам, и, видимо, захотелось домой. Таково мое мнение. Ему бы полечиться и, возможно, ещё бы лет десять поиграл спокойно. Но каждый выбирает себе судьбу сам. Нужно же понимать, если у тебя постоянно травмы, значит, что-то у тебя в организме не так, нужно его перестроить. Но это его дело. Он еще молодой и еще поиграет. Просто, когда и кто его надоумит на это. И тут нужно знать его семью и окружение. Чтобы понимать, семья это говорит ему, или это его желание», — цитирует Metaratings.ru Попова.

В прошедшем сезоне 33-летний Дзагоев провел за «Рубин» 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.